1.помогите пожалуйста.очень срочно! Предприниматель Иванов за январь получил прибыль 8 450 р., за февраль – убыток 6 890 р, за март – убыток 5 720 р., а за апрель – прибыль 3 600 р. Установите, прибыль или убыток получил пр...

Математика
1.помогите пожалуйста.очень срочно! Предприниматель Иванов за январь получил прибыль 8 450 р., за февраль – убыток 6 890 р, за март – убыток 5 720 р., а за апрель – прибыль 3 600 р. Установите, прибыль или убыток получил предприниматель Иванов за первые четыре месяца года и определите величину этой прибыли или убытка. 2. –128 ∙ 5 – 300 : (–12) по действиям плиззз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 8450-6890= 1560    янв,февр     1560-5720= -4160  янв,февр,март     -4160+3600= -560  янв,февр,март,апрель  - УБЫТОК 2) -128*5= -640     -300*(-12)=3600    -640+3600=2960
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