1.помогите пожалуйста.очень срочно! Предприниматель Иванов за январь получил прибыль 8 450 р., за февраль – убыток 6 890 р, за март – убыток 5 720 р., а за апрель – прибыль 3 600 р. Установите, прибыль или убыток получил пр...

Математика

1.помогите пожалуйста.очень срочно! Предприниматель Иванов за январь получил прибыль 8 450 р., за февраль – убыток 6 890 р, за март – убыток 5 720 р., а за апрель – прибыль 3 600 р. Установите, прибыль или убыток получил предприниматель Иванов за первые четыре месяца года и определите величину этой прибыли или убытка. 2. –128 ∙ 5 – 300 : (–12) по действиям плиззз

Автор: Гость