В чем заключается роль корневых волосков? Что такое корневое давление?
Биология
В чем заключается роль корневых волосков? Что такое корневое давление?
Ответ(ы):
Гость:
Корневы волоски помогают при высасывании органических веществ, минеральных солей и воды. То есть почвенного питание. Корневое давление происходит в сосудах древесины,поэтому происходит транспорт веществ из корней.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Связанная система элементарных частиц содержит 14 нейтронов, 13 протонов и 10 электронов. Эта система частиц является:
Геометрия
Задача на 1 признак параллельности 2 прямых Дано: угол1=72 градуса угол 2 = 108 градусов доказать а\в
Литература