В чем заключается роль корневых волосков? Что такое корневое давление?

Биология
В чем заключается роль корневых волосков? Что такое корневое давление?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корневы волоски помогают при высасывании органических веществ, минеральных солей и воды. То есть почвенного питание. Корневое давление происходит в сосудах древесины,поэтому происходит транспорт веществ из корней.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что означает кратное числу
Ответить
Физика
Связанная система элементарных частиц содержит 14 нейтронов, 13 протонов и 10 электронов. Эта система частиц является:
Ответить
Геометрия
Задача на 1 признак параллельности 2 прямых Дано: угол1=72 градуса угол 2 = 108 градусов доказать а\в
Ответить
Литература
Почему рассказ муму назван Муму???
Ответить
Биология
Вставить пропуск .. У растений различают _________ и _______________типы корневых систем .
Ответить