Очень лёгкая фигня по матике! срочно! 18 ( б,в) б) -(-(-1)) в) -(-(-(-(-(-1)))))

Математика

Очень лёгкая фигня по матике! срочно! 18 ( б,в) б) -(-(-1)) в) -(-(-(-(-(-1)))))

Автор: Гость