Очень лёгкая фигня по матике! срочно! 18 ( б,в) б) -(-(-1)) в) -(-(-(-(-(-1)))))

Математика
Очень лёгкая фигня по матике! срочно! 18 ( б,в) б) -(-(-1)) в) -(-(-(-(-(-1)))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
б)-(-(-1))=-(+1)=-1в) -(-(-(-(-(-1)))))=-(-(-(-(+1))))=-(-(-(-1)))=-(-(-(+1)=-(-(-1))=-(+1)=-1

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