1) Построй и запиши синонимичные словосочетания.Сопоставь их строение и графически оформи так же,как в №118. 2)Выполни первое задание,но при выполнении второй части подбирай синонимичное словосочетание с однокоренным существит...
Русский язык
1) Построй и запиши синонимичные словосочетания.Сопоставь их строение и графически оформи так же,как в №118. 2)Выполни первое задание,но при выполнении второй части подбирай синонимичное словосочетание с однокоренным существительным в роли гласного слова. Образец: Учиться в школе - учёба в школе. Верить в победу - вера ... ,дружить с ней - дружба ... ,жить без друга - жизнь ... , заботиться о ребёнке - забота ... ,помнить о герое - память ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верить в победу - вера в победу,дружить с ней - дружба с ней , жить без друга - жизнь без друга, заботиться о ребёнке - забота о ребёнке,помнить о герое - память о герое.
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