1) Построй и запиши синонимичные словосочетания.Сопоставь их строение и графически оформи так же,как в №118. 2)Выполни первое задание,но при выполнении второй части подбирай синонимичное словосочетание с однокоренным существит...

Русский язык

1) Построй и запиши синонимичные словосочетания.Сопоставь их строение и графически оформи так же,как в №118. 2)Выполни первое задание,но при выполнении второй части подбирай синонимичное словосочетание с однокоренным существительным в роли гласного слова. Образец: Учиться в школе - учёба в школе. Верить в победу - вера ... ,дружить с ней - дружба ... ,жить без друга - жизнь ... , заботиться о ребёнке - забота ... ,помнить о герое - память ... .

Автор: Гость