1) Пожалуйста ребята, помогите мне написать текст про мою подружку Дашу! 2) Надо написать 5 или 6 предложений!! 3) А самое гланое на казахском!!! Пожалуйста помогите
Қазақ тiлi
1) Пожалуйста ребята, помогите мне написать текст про мою подружку Дашу! 2) Надо написать 5 или 6 предложений!! 3) А самое гланое на казахском!!! Пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менде бар, ал біз ойнаймыз сайрандап жатырмыз, онымен және оның дәм таттырамын бір-біріне жиі давно.Мы Даша құрбысы дос болып жүріп жатырмыз, оны өз досын любим.Ч музыканы жақсы көремін ғой ол мені Сойлеңіз тоже.Также кәмпит гости.Я бас жүр және біз дәл солай сияқты.
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