1) Пожалуйста ребята, помогите мне написать текст про мою подружку Дашу! 2) Надо написать 5 или 6 предложений!! 3) А самое гланое на казахском!!! Пожалуйста помогите

Қазақ тiлi

1) Пожалуйста ребята, помогите мне написать текст про мою подружку Дашу! 2) Надо написать 5 или 6 предложений!! 3) А самое гланое на казахском!!! Пожалуйста помогите

Автор: Гость