Шымбұлақтың өзінмен бірге қандай керекті заттар аласың? пж ответе срочно
Қазақ тiлi
Шымбұлақтың өзінмен бірге қандай керекті заттар аласың? пж ответе срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коньки, шыңғы, жылы киім.
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