Сравнить Солленой бунт и Мирный бунт Соленной бунт:Причины, Методы борьбы, Главное требование, Состав участников, Результаты выступлений. Мирный бунт:Тоже самое

Гость: Гость:

Соляной бунт произошел из-за резкого повышения цен на соль. И это народ не устраивало. Не мирный, а медный. Правительство начало бацать бабло не золотое, а медное, и из-за того что один чиновник там что много слил госденег себе в карман. Бабки обесценились