Сравнить Солленой бунт и Мирный бунт Соленной бунт:Причины, Методы борьбы, Главное требование, Состав участников, Результаты выступлений. Мирный бунт:Тоже самое

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Сравнить Солленой бунт и Мирный бунт Соленной бунт:Причины, Методы борьбы, Главное требование, Состав участников, Результаты выступлений. Мирный бунт:Тоже самое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соляной бунт произошел  из-за резкого повышения цен на соль. И это народ не устраивало. Не мирный, а медный. Правительство начало бацать бабло не золотое, а медное, и из-за того что один чиновник там что много слил госденег себе в карман. Бабки обесценились
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