Решите плес по алгебре 8 класс))0)
Алгебра
Решите плес по алгебре 8 класс))0)
Ответ(ы) на вопрос:
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06) правильный ответ будет под номером 4) 2x(x-3)
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