Ккакие могут быть вопросы на контрольной по окружающему миру 3 класс , на тему Энергия, Оболочка земли и Обмен веществ в природе и организме

Окружающий мир
Ккакие могут быть вопросы на контрольной по окружающему миру 3 класс , на тему Энергия, Оболочка земли и Обмен веществ в природе и организме
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Гость:
Какие вообще есть оболочки, тип перечислить
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