1.Преобразовать в произведения: 1) sin20+sin40= 2) sin110-sin130=
Алгебра
1.Преобразовать в произведения: 1) sin20+sin40= 2) sin110-sin130=
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1)0.947727 2)0.827344
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