1) При каком соотношении длины и радиуса соленоида его поле можно рассчитывать как поле бесконечно длинного соленоида с погрешностью, не превышающей 2 %? 2) Как при том же токе через соленоид можно увеличить индукцию поля в...
Физика
1) При каком соотношении длины и радиуса соленоида его поле можно рассчитывать как поле бесконечно длинного соленоида с погрешностью, не превышающей 2 %? 2) Как при том же токе через соленоид можно увеличить индукцию поля в нем? Какая характеристика соленоида при этом претерпит изменение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
δ=2% (0,02) L/D=?δ=(H2-H1)/H2 H1 - напряженность поля конечной длиныН2 - напряженность поля бесконечной длиныH1=I*n*(cosβ-cosα)/2 n=N/LH2=I*nδ=1-(cosβ-cosα)/2cosα=sin(π-α)=D/√(D²+L²)cosβ=L/√(D²+L²)(1-δ)²=L²/(D²+L²)L/D=(1-δ)/√(1-(1-δ)²)=(1-0.02)/√(1-(1-0.02)²)=4.9==========Индукцию можно изменить используя железный сердечник или число витков (что труднее) не меняя силу тока=====================
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