1) При каком соотношении длины и радиуса соленоида его поле можно рассчитывать как поле бесконечно длинного соленоида с погрешностью, не превышающей 2 %? 2) Как при том же токе через соленоид можно увеличить индукцию поля в...

Физика

1) При каком соотношении длины и радиуса соленоида его поле можно рассчитывать как поле бесконечно длинного соленоида с погрешностью, не превышающей 2 %? 2) Как при том же токе через соленоид можно увеличить индукцию поля в нем? Какая характеристика соленоида при этом претерпит изменение?

Автор: Гость