Описание деда Тараса из сказки приёмыш

Гость: Гость:

Дед Тарас был старым человеком, объем, рыбаком, который жил на Светлом озере.Родные у него погибли, осталась только собака Соболько. однажды на озере охотники убили пару лебедей, а их сын остался жив. Дед Тарас поймал его и назвал Приемышем, это придает ему некий смысл в жизни....но Приемыш вырос и улетел и дед Тарас сразу грустный и стал дряхлеть