Описание деда Тараса из сказки приёмыш
Литература
Описание деда Тараса из сказки приёмыш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дед Тарас был старым человеком, объем, рыбаком, который жил на Светлом озере.Родные у него погибли, осталась только собака Соболько. однажды на озере охотники убили пару лебедей, а их сын остался жив. Дед Тарас поймал его и назвал Приемышем, это придает ему некий смысл в жизни....но Приемыш вырос и улетел и дед Тарас сразу грустный и стал дряхлеть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Литература
Ребятушки, спасите, пж, болела, не читала, завтра сочинение. Прошу, help me! 1) Каким человеком вы представляете себе Гринева? 2) В каких свои...
Окружающий мир