Ребятушки, спасите, пж, болела, не читала, завтра сочинение. Прошу, help me! 1) Каким человеком вы представляете себе Гринева? 2) В каких своих поступках, а какими мог гордиться? (возможно я что-то пропустила) 3) Какие убеж...

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Тут ответы на первые два- петр гринев - человек, хоть и молодой, но благородный и справедливый. он родился в честной семье, и воспитывали его честным. он раскаивается в том, что проиграл деньги в кабаке и ввязался в драку с швабриным. а мог бы гордиться тем, что защитил достоинство капитанской дочки и не предал родину, после захвата белгородской крепости, он мог бы спокойно сдаться и поцеловать руку пугачева, но для него казнь была милее, если бы конечно савельич не вступился за него, он бы уже был мертв.