Русский язык 8класс упр 122
Русский язык
Русский язык 8класс упр 122
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На столе лежал кожаный портфель учителя. 2. В степи без края слышался гусиный крик. 3. Ремесленники из Индии - большие мастера изготавливать деревянные и костяные изделия. 4. На окраине города на снегу были обнаружены следы волка. 5. Дар писателя у Абдая появился рано. 6. Новый чемпион был высокого роста. 7. Мне купили платье с клетчатым узором. 8. На десерт предложили сок из граната или смородины. 9. Бабушка связала шерстяные носки.
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