Расстояние между двумя населенными пунктами мотоциклист преодолел за 30 мин,двигаясь при этом со скоростью 10м/с.Сколько времени ему потребуется на обратный путь,если он будет двигаться со скоростью 15м/с С дано и решением пож...

Физика

Расстояние между двумя населенными пунктами мотоциклист преодолел за 30 мин,двигаясь при этом со скоростью 10м/с.Сколько времени ему потребуется на обратный путь,если он будет двигаться со скоростью 15м/с С дано и решением пожалуйста

Автор: Гость