Расстояние между двумя населенными пунктами мотоциклист преодолел за 30 мин,двигаясь при этом со скоростью 10м/с.Сколько времени ему потребуется на обратный путь,если он будет двигаться со скоростью 15м/с С дано и решением пож...
Физика
Расстояние между двумя населенными пунктами мотоциклист преодолел за 30 мин,двигаясь при этом со скоростью 10м/с.Сколько времени ему потребуется на обратный путь,если он будет двигаться со скоростью 15м/с С дано и решением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V1=10 м/с t=1800 c V2=15 м/с S1=S2 t2-? S1=V1t1 S2=V2t2 t2=V1T1/V1 t2=10*1800/15=1200 c=20 мин
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