Как вы думаете,почему о том,как Кирибеевич преследовал Алену Дмитревну,рассказыв??ет она сама? Как характеризует опричника этот эпизод
Литература
Как вы думаете,почему о том,как Кирибеевич преследовал Алену Дмитревну,рассказыв??ет она сама? Как характеризует опричника этот эпизод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лермонтов в ее образе хотел показать нам русскую женщину, ее силу духа: она не склонилась на посулы опричника, а осталась верна своему мужу.
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