Весь шлях автомобіль проїхав із середньою швидкістю 80 км/ год. Швидкість на 1 ділянці =120км/год. Яка швидкість на 2 ділянці

Физика

Весь шлях автомобіль проїхав із середньою швидкістю 80 км/ год. Швидкість на 1 ділянці =120км/год. Яка швидкість на 2 ділянці

Автор: Гость