Весь шлях автомобіль проїхав із середньою швидкістю 80 км/ год. Швидкість на 1 ділянці =120км/год. Яка швидкість на 2 ділянці

Физика
Весь шлях автомобіль проїхав із середньою швидкістю 80 км/ год. Швидкість на 1 ділянці =120км/год. Яка швидкість на 2 ділянці
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(80*2)-120=40 средняя скорость =20
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