Однокоренные слова к слову взволноваться,единоборец

Русский язык
Однокоренные слова к слову взволноваться,единоборец
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Автор: Гость
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Гость:
Однокоренные ЕЕдиноборство, единоборствовать, взволновавший
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