ПОЖАЛУЙСТА помогите сделать морфемный разбор слов:прочитывайте,рассматриваете относитесь и не бойтесь
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА помогите сделать морфемный разбор слов:прочитывайте,рассматриваете относитесь и не бойтесь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитывайте:приставка про корень чит суффиксы ыв, т, е, окончание ай
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