Помогите придумать стихотворение с рифмами Класс-глаз,компот-кот
Литература
Помогите придумать стихотворение с рифмами Класс-глаз,компот-кот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пошё по дорожке и увидел кошки посмотрел на их и вылел компот на них глазки и это было просто класс
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