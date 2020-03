Помоги пожалуйста английский язык 5 класс сделать рассказ про Mari \ the UK

Гость: Гость:

Mari Macmillan Ramsay Wilson born 29 September 1954 in Neasden, London is an English pop and jazz singer. She is best known for her 1982 UK top-10 hit single " Just What I Always Wanted" and her 1960s image complete with beehive hairstyle. Перевод: Мари Macmillan Ramsay Уилсон родился 29 сентября 1954 в Neasden, Лондон является английский поп и джазовой певицы. Она наиболее известна своей 1982 UK топ-10 хит-сингл "Только что я всегда хотел", и ее образ 1960-е годы в комплекте с улей прическа.