В лотерее 163 выигрышных билетов и 77 без выигрыша какова вероятность получить биле?? без выигрыша ответ указать с точностью 0,01

Математика
В лотерее 163 выигрышных билетов и 77 без выигрыша какова вероятность получить биле?? без выигрыша ответ указать с точностью 0,01
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего билетов 240. значит вероятность без выйграша равна 77/240
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