В лотерее 163 выигрышных билетов и 77 без выигрыша какова вероятность получить биле?? без выигрыша ответ указать с точностью 0,01

Математика

В лотерее 163 выигрышных билетов и 77 без выигрыша какова вероятность получить биле?? без выигрыша ответ указать с точностью 0,01

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