Загадай загадки по англискому языку 4 класса про рассказ маугли

Английский язык
Загадай загадки по англискому языку 4 класса про рассказ маугли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Who lived boy? What was the name of the bear? What was the name of a predator of a tiger? the wolves took the boy to yourself? перевод Мальчик-который-выжил? Как звали медведя? Как звали хищника тигра? Волки взяли мальчика к себе?
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