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В каком направлении текут Воды Волги
Окружающий мир
В каком направлении текут Воды Волги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река Волга течёт с севера на юг
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