Как и почему измениться плотность цилиндра, если его нагреть.

Физика
Как и почему измениться плотность цилиндра, если его нагреть.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В виду того, что при нагревании все тела расширяются, то при том же весе плотность их, естественно, уменьшается ( За исключением льда, которы сжимается в воду)
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