Найти координаты BD,если BD -диагональ параллелограмма ABCD ,где А (1;-3;0), В(-2;4;1), С(-3;1;1)
Математика
Найти координаты BD,если BD -диагональ параллелограмма ABCD ,где А (1;-3;0), В(-2;4;1), С(-3;1;1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение прикреплено файлом...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Ребятушки, спасите, пж, болела, не читала, завтра сочинение. Прошу, help me! 1) Каким человеком вы представляете себе Гринева? 2) В каких свои...
Окружающий мир
Русский язык
Русский язык