Найти координаты BD,если BD -диагональ параллелограмма ABCD ,где А (1;-3;0), В(-2;4;1), С(-3;1;1)

Математика
Найти координаты BD,если BD -диагональ параллелограмма ABCD ,где А (1;-3;0), В(-2;4;1), С(-3;1;1)
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