1)Прочитайте сначала про себя,а потом вслух пары предложений.В каких случаях выделенные слова являются членами предложения,а в каких вводными словами? 2)Выпишите только предложения с вводными словами и сочетаниями.Разберите их ...

Гость: Гость:

Мы, кажется, сбились с пути. Ты, может быть, встретишься со старыми друзьями. По-вашему, это веселая комедия? Сегодня, к счастью, начинаются каникулы. 1. Мы - подлежащее, выраженное местоимением в именительном падеже. Сбились - сказуемое, выраженное глаголом. Кажется - вводное слово; на письме выделяем запятыми. 2. Ты - подлежащее, выраженное местоимением в именительном падеже. Встретишься - сказуемое, выраженное глаголом. Может быть - вводное словосочетание; на письме выделяется запятыми. 3. Комедия - подлежащее, выраженное именем существительным в И.П.. Веселая - сказуемое, выраженное именем прилагательным в И.П. По-вашему - вводное слово; на письме выделяется запятыми. 4. Каникулы - подлежащее, выраженное существительным в И.П.. Начинаются - сказуемое, выраженное глаголом. К счатью - вводное слово; на письме выделяется запятыми. -------------------------------------------- Вводные слова и сочетания в предложении не являются главными или второстепенными членами предложения, поэтому подчеркивать их не надо.