Помогите хоть что-нибудь, даю 40 баллов!

Гость: Гость:

1) Вспомним: при умножении степеней показатели складываются, при делении вычитаются, при возведении степени в степень умножаются m^-2,5 : m^1,5 = m^ -4 (m^7/9)^ 9 = m^7 m^-4 * m^7 = m^3 2) 4*(3^3)^2/3 -7*(2^4)^3/4 + 9* (7^2)^1/2= = 4*3^2 - 7*2^3 +9*7 = 4*9 -7*8 +9*7= 36-56+63 = 43 3) Учтём. что а - 9= (√а-3)(√а+3) Это выражение будет общим знаменателем. Числитель = (√а -3)(√а -3) +12√а = а - 6√а +9 +12√а = а +6√а +9= = (√а +3)² знаменатель = (√а-3)(√а+3) После сокращения на ( √а + 3) получим ответ: (√а +3)/(√а -3)