Доска плавает в жидкости, погрузившись на 60% объема. Если на доску положить груз массой 1 кг, то доска погружается на 80% объема. Какова масса доски? Срочно умаляю.
Физика
Доска плавает в жидкости, погрузившись на 60% объема. Если на доску положить груз массой 1 кг, то доска погружается на 80% объема. Какова масса доски? Срочно умаляю.
Ответ(ы):
Гость:
0,2 килограмма масса доски
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