Доска плавает в жидкости, погрузившись на 60% объема. Если на доску положить груз массой 1 кг, то доска погружается на 80% объема. Какова масса доски? Срочно умаляю.

Физика

Доска плавает в жидкости, погрузившись на 60% объема. Если на доску положить груз массой 1 кг, то доска погружается на 80% объема. Какова масса доски? Срочно умаляю.

Автор: Гость