Русский язык что такое орфограмма

Русский язык
Русский язык что такое орфограмма
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Гость:
Орфограмма - это правило, по которому мы узнаем как надо писать слова
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