Хватит ли 9 молекул кислорода, чтобы окислить 6 атомов фосфора в деокстд тетрафосф??ра?
Химия
Хватит ли 9 молекул кислорода, чтобы окислить 6 атомов фосфора в деокстд тетрафосф??ра?
Ответ(ы):
Гость:
По 5 атомов кислорода на 2 атома фосфора, по одной молекуле декаоксида.
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