Найти интересную информацию о слонах и страусах.придумай о них задачи

Математика
Найти интересную информацию о слонах и страусах.придумай о них задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Обычно слон выпивает 189 литров воды в день, но сегодня он выпил только 130. Сколько литров ему нужно ещё выпить? 2. Страусы могут убить ногой льва. Сколько они могут убить животных?
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