Спутник был запущен в 5ч29мин42сек и выше на заданную орбиту через 2ч34мин53сек. В котором часу это произошло? Помогите

Математика
Спутник был запущен в 5ч29мин42сек и выше на заданную орбиту через 2ч34мин53сек. В котором часу это произошло? Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5ч29мин42сек+2ч34мин53сек=8ч4мин35сек ..............................
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