Спутник был запущен в 5ч29мин42сек и выше на заданную орбиту через 2ч34мин53сек. В котором часу это произошло? Помогите

Математика

Спутник был запущен в 5ч29мин42сек и выше на заданную орбиту через 2ч34мин53сек. В котором часу это произошло? Помогите

Автор: Гость