Дерево выращивало 369 кукол, по 9 на каждой ветки, когда на него напали вредители и з??рызли 18 зелёных веток. Сколько созревших кукол сорвали дети

Математика

Дерево выращивало 369 кукол, по 9 на каждой ветки, когда на него напали вредители и з??рызли 18 зелёных веток. Сколько созревших кукол сорвали дети

Автор: Гость