Дерево выращивало 369 кукол, по 9 на каждой ветки, когда на него напали вредители и з??рызли 18 зелёных веток. Сколько созревших кукол сорвали дети
Математика
Дерево выращивало 369 кукол, по 9 на каждой ветки, когда на него напали вредители и з??рызли 18 зелёных веток. Сколько созревших кукол сорвали дети
Ответ(ы):
Гость:
369/9 = 41 (вет.) 41 - 18 = 23 (вет) остались неповрежденными 23 * 9 = 207 (к) Ответ: сорвано 207 кукол
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