Укажите слово с приставкой о-: обед. окружность, остров

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Укажите слово с приставкой о-: обед. окружность, остров
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Гость:
Cлово-окружность о - приставка ,круж - корень
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