Помогите решить: из 1ц.молока получается-9кг сыра из1т.-?кг сыра сколько сыра получится из 1т.
Математика
Помогите решить: из 1ц.молока получается-9кг сыра из1т.-?кг сыра сколько сыра получится из 1т.
Ответ(ы):
Гость:
1т=10ц. 1.) 1*10=10(ц)-из молока. 2.) 9*10=90(кг) Ответ:из одной тонны молока можно сделать 90 килограммов сыра.
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