Помогите решить: из 1ц.молока получается-9кг сыра из1т.-?кг сыра сколько сыра получится из 1т.

Математика

Помогите решить: из 1ц.молока получается-9кг сыра из1т.-?кг сыра сколько сыра получится из 1т.

Автор: Гость