Определи род выделенных существительных и замени их местоимениями В субботу наш класс отправился на ЭКСКУРСИЮ в музей . МУЗЕЙ расположен в доме , где жил поэт Н. А. Некрасов.

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Определи род выделенных существительных и замени их местоимениями В субботу наш класс отправился на ЭКСКУРСИЮ в музей . МУЗЕЙ расположен в доме , где жил поэт Н. А. Некрасов.

Автор: Гость