Определи род выделенных существительных и замени их местоимениями В субботу наш класс отправился на ЭКСКУРСИЮ в музей . МУЗЕЙ расположен в доме , где жил поэт Н. А. Некрасов.

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Определи род выделенных существительных и замени их местоимениями В субботу наш класс отправился на ЭКСКУРСИЮ в музей . МУЗЕЙ расположен в доме , где жил поэт Н. А. Некрасов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Экскурсия - ж.р. В субботу наш класс отправился на НЕЁ в музей. Музей - м.р. ОН расположен в доме, где жил поэт Н.А. Некрасов.
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