Что надо делать если на кожу продажа едкая кислота? щелочь?

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При попадании на кожу кислоты нужно вымыть руки в растворе соды (это щелочь), подойдет и мыло, оно тоже имеет щелочную реакцию. при попадании на ркожу щелочи нужно промыть руки слабым раствором кислоты, например уксусной. это примеры когда при взаимодействии кислоты и щелочи они нейтрализуют друг друга