9+x=29-10 надо решать

Математика
9+x=29-10 надо решать
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Ответ(ы):
Гость:
9+х=19 х=19-9 х=10 ...................
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