Образ помещика Плюшкина

Литература
Образ помещика Плюшкина
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Автор: Гость
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Гость:
Полная деградация личности, замкнутости, самый деградиоовавший из помещиков, скупость поглотила его
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