Какие из этих слов одушевленные а какие нет: стая,воробей,коршун,сторона,кусок,конец,забияка,друг,петух,соперник,нос,прозвище,зависть,смех

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Какие из этих слов одушевленные а какие нет: стая,воробей,коршун,сторона,кусок,конец,забияка,друг,петух,соперник,нос,прозвище,зависть,смех

Автор: Гость