Какие из этих слов одушевленные а какие нет: стая,воробей,коршун,сторона,кусок,конец,забияка,друг,петух,соперник,нос,прозвище,зависть,смех
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Какие из этих слов одушевленные а какие нет: стая,воробей,коршун,сторона,кусок,конец,забияка,друг,петух,соперник,нос,прозвище,зависть,смех
Ответ(ы):
Гость:
Одушевленные: стая, воробей, коршун, забияка, друг, петух, соперник. неодушевленные: сторона, кусок, конец, нос, прозвище, зависть, смех.
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