Задайте вопрос He was born in 1835 2)at the age of six
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Задайте вопрос He was born in 1835 2)at the age of six
Ответ(ы):
Гость:
1. When he was born? - Когда он родился? 2. How olg your son? - Сколько лет твоему сыну?
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