Задайте вопрос He was born in 1835 2)at the age of six

Английский язык
Задайте вопрос He was born in 1835 2)at the age of six
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. When he was born? - Когда он родился? 2. How olg your son? - Сколько лет твоему сыну?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Почему люди, уже имеющие хорошие заработки идут учиться в дорогие бизнес школы?
Ответить
Русский язык
Запиши в скобках проверочные слова,вставь буквы.Однажды ( ) м..рской царь Нептун си??ел со ( ) св.ими прекрасными ( ) д..черьми на дне моря.У( ) д....
Ответить
Математика
Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямоугольной формы длиной 30см и шириной 20см . Можно ли из доски площадью 640см 2 и шириной 20см с...
Ответить
Русский язык
Определи падеж существительных. Вставь пропущенные окончания. Есть без сол_, на ??ыстрой лошад_, в тонкой тетрад_, от сильной метел_, без ручной...
Ответить
Математика
Помогите решить: из 1ц.молока получается-9кг сыра из1т.-?кг сыра сколько сыра получится из 1т.
Ответить