Почему люди, уже имеющие хорошие заработки идут учиться в дорогие бизнес школы?
Экономика
Почему люди, уже имеющие хорошие заработки идут учиться в дорогие бизнес школы?
Ответ(ы):
Гость:
У них деньги есть вот и идут учиться , они заплатят конечно, но после школы их заработок увиличится!
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