Запиши в скобках проверочные слова,вставь буквы.Однажды ( ) м..рской царь Нептун си??ел со ( ) св.ими прекрасными ( ) д..черьми на дне моря.У( ) д..сяти дев..чек были желтые( ) вол..сы,у ( )д..сяти черные,ещёу ( ) д..сяти белые...

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Запиши в скобках проверочные слова,вставь буквы.Однажды ( ) м..рской царь Нептун си??ел со ( ) св.ими прекрасными ( ) д..черьми на дне моря.У( ) д..сяти дев..чек были желтые( ) вол..сы,у ( )д..сяти черные,ещёу ( ) д..сяти белые,а у последних ( ) дес..ти красные. И у всех ( ) с..рока ( ) бл..стящие рыб..и( ) хв..сты.

Автор: Гость