Влажные экваториальные леса сельва- растительный мир??

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Растительный мир сельвы:фикусы, пальмы, сейба, бананы, древовидные папоротники, лианы, орхидеи. Животный мир сельвы:обезьяны — мартышки, шимпанзе.К наземным обитателям относят мелких копытных (африканский оленек и др.) .Наиболее известным хищником сельвы - ягуар. Лягушки, ящерицы Среди птиц встречаются колибри,попугаи, туканы. А также насекомые.