(x+1)(x+2)-(x-3)(x+4)=12 уравнение
Алгебра
(x+1)(x+2)-(x-3)(x+4)=12 уравнение
Ответ(ы):
Гость:
ну как-то так если что всё правильно у меня бабушка математик
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