Написать одно предложение кто в семье!
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Написать одно предложение кто в семье!
Ответ(ы):
Гость:
I have my mother , father and i have my little brother! У меня есть мама , папа и у меня есть мой маленький брат.
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