Помогите кому не трудно!!!!! Над поверхностью воды в бассейне висит фонарь. Под фонарем на глубине 1 м находится водолаз. На какой высоте над водой висит фонарь, если по наблюдением водолаза растояние до фонаря составляет 3 м?

Физика
Помогите кому не трудно!!!!! Над поверхностью воды в бассейне висит фонарь. Под фонарем на глубине 1 м находится водолаз. На какой высоте над водой висит фонарь, если по наблюдением водолаза растояние до фонаря составляет 3 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано h=1 м    L=3 м    n1=1   n2=1.33     H- ? sina~tga=a/H sinb~tgb=a/(L-h) sina/sinb=n2/n1=(L-h)/H H=n1*(L-h)/n2=1*(3-1)/  4/3=6/4=1,5 м ответ лампа висит над водой на Н=1,5 м
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