Помогите кому не трудно!!!!! Над поверхностью воды в бассейне висит фонарь. Под фонарем на глубине 1 м находится водолаз. На какой высоте над водой висит фонарь, если по наблюдением водолаза растояние до фонаря составляет 3 м?

Физика

Помогите кому не трудно!!!!! Над поверхностью воды в бассейне висит фонарь. Под фонарем на глубине 1 м находится водолаз. На какой высоте над водой висит фонарь, если по наблюдением водолаза растояние до фонаря составляет 3 м?

Автор: Гость