3х плюс 1 меньше или равно 4х минус 5
Математика
3х плюс 1 меньше или равно 4х минус 5
Ответ(ы):
Гость:
X= 6 , Уравнение: 3х=1+4х-5 3х-4х=-1-5 -х= -6 х=6. Можно решать методом подбора! Если задача заключается не в этом, дополните пожалуйста информацию о вопросе!
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