Пожалуйста, срочно!!! Найдите предложения, в которых допущены ошибки при употреблении деепричастий. а) Проработав три месяца, отца перевели в Пензу. б) Закончив лекцию, преподаватель вышел из аудитории. в) Слушая лекцию и з...

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Пожалуйста, срочно!!! Найдите предложения, в которых допущены ошибки при употреблении деепричастий. а) Проработав три месяца, отца перевели в Пензу. б) Закончив лекцию, преподаватель вышел из аудитории. в) Слушая лекцию и законспектировав излагаемый материал, я всегда готовлюсь к следующему занятию. г) Дойдя до реки, усталость овладела ими. д) Проезжая мимо станции, я потерял шляпу. е) Заканчивая чертеж, у меня сломался карандаш.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Под а, г, е. Потому что деепричастия относятся к сказуемым и подлежащим. То есть Закончив лекцию, преподаватель вышел из аудитории.
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