Пожалуйста, срочно!!! Найдите предложения, в которых допущены ошибки при употреблении деепричастий. а) Проработав три месяца, отца перевели в Пензу. б) Закончив лекцию, преподаватель вышел из аудитории. в) Слушая лекцию и з...
Русский язык
Пожалуйста, срочно!!! Найдите предложения, в которых допущены ошибки при употреблении деепричастий. а) Проработав три месяца, отца перевели в Пензу. б) Закончив лекцию, преподаватель вышел из аудитории. в) Слушая лекцию и законспектировав излагаемый материал, я всегда готовлюсь к следующему занятию. г) Дойдя до реки, усталость овладела ими. д) Проезжая мимо станции, я потерял шляпу. е) Заканчивая чертеж, у меня сломался карандаш.
Ответ(ы):
Гость:
Под а, г, е. Потому что деепричастия относятся к сказуемым и подлежащим. То есть Закончив лекцию, преподаватель вышел из аудитории.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Спутник был запущен в 5ч29мин42сек и выше на заданную орбиту через 2ч34мин53сек. В котором часу это произошло? Помогите
Математика
Расстояние между двумя городами равно 780 км из одного города выехала грузовая маш??на а из другого через 3 ч навстречу ей выехала легковая машина ...
Русский язык
Найдите синонимы.Свежий хлеб, свежая газета, яркий свет, яркая личность, острая бо??ь, острый нож, чистая тетрадь, чистая небо. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО.
Английский язык